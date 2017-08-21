مصر والسودان.. العلاقات متوترة والزيارات مستمرة

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وزير دفاع السودان يلتقي السيسي ورسالة من البشير لم يكشف فحواها

مرة أخري وليست أخيرة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن سياسة مصر الخارجية تقوم على حسن الجوار، وعدم التآمر أو التدخل في الشئون الداخلية للدول، والتعاون من أجل السلام والبناء والتنمية. التأكيد كان للأشقاء في السودان الذين تدهورت علاقتهم بمصر مؤخرا؛ علي خلفية اتهامات لا يقيمها دليل بالتآمر علي السودان وأهله فهل يستمع النظام السوداني لكلمات مصر وفعلا ويقيم تعاطيه مع الأزمة؟

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الرئيس السيسي استقبل اليوم الفريق أول ركن، عوض محمد بن عوف، وزير الدفاع السوداني، وبحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وسفير السودان بالقاهرة في زيارة لم يعلن عنها مسبقا وواضح أنه رسول جاء برسالة لمصر، فحواها لم يكشف رسميا عنه في مصر، وفي انتظار تصريحات نارية جديدة من السودان وقياداته ربما أو في انتظار تجميد للتدهور وتهدئة للأزمة علي طريق التصالح.



من جهته أوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير دفاع السودان نقل تحيات الرئيس السوداني عمر البشير للرئيس، مؤكداً حرص السودان على تعزيز العلاقات مع مصر ومواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء مختلف القضايا للتصدي للتحديات المختلفة التي تواجه البلدين. كما أعرب وزير الدفاع السوداني عن تقدير بلاده لدور مصر المحوري في الحفاظ على استقرار الأمة العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، مؤكداً أن أمن مصر من أمن السودان وأن مصر هي صمام أمان للأمة العربية بأسرها.

كما أعرب وزير الدفاع السوداني عن تطلع السودان لمواصلة التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين بهدف تجاوز أي عقبات قد تعكر صفو العلاقات المصرية السودانية.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب خلال اللقاء نقل تحياته للرئيس عمر البشير، مؤكداً رساخة ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وعلاقات خاصة ووثيقة. وأكد الرئيس أن سياسة مصر الخارجية تقوم على مبادئ وقيم راسخة لا تحيد عنها، على رأسها حسن الجوار، وعدم التآمر أو التدخل في الشئون الداخلية للدول، والتعاون من أجل السلام والبناء والتنمية.

وأشار الرئيس إلى ضرورة استمرار العمل على دفع أطر التعاون بين البلدين وتوطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من التنسيق والتشاور المكثف بين الدولتين الشقيقتين، وعدم السماح لأية مشكلات بالتأثير على قوة وتميز العلاقات بينهما.



وذكر يوسف أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل الارتقاء بالتنسيق العسكري والأمني بين البلدين، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة العسكرية المشتركة، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين على الحدود.