القوات الجوية تدمر 9 سيارات محملة بأسلحة على الحدود الغربية

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- تدمير بؤرة إرهابية تستخدم كقاعدة لانطلاق العناصر التكفيرية وتخزين الأسلحة والعبوات الناسفة برفح

استمرارًا لجهود القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية في تأمين حدود الدولة على كل الاتجاهات الاستراتيجية، وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية والاستعداد للتسلل إلي داخل الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية علي مدار الـ48 ساعة الماضية، واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية والتعامل معها، ونجحت القوات في رصد وتدمير 9 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، وفيما تقوم القوات بالتعاون مع عناصر حرس الحدود بتمشيط المنطقة الحدودية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية.

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وفي توقيت متزامن وبالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بنطاق الجيش الثاني الميداني وجهت القوات الجوية ضربة جديدة استهدفت بؤرة إرهابية شديدة الخطورة تستخدم كقاعدة لانطلاق العناصر التكفيرية وتخزين الأسلحة والعبوات الناسفة أسفرت عن تدميرها بشكل كامل بالقرب من الشريط الحدودي بمنطقة رفح بشمال سيناء.