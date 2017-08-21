عضو بـ«دينية البرلمان»: أحكام المواريث في الإسلام قطعية الثبوت والدلالة

التحرير

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أثنى النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية، على بيان الأزهر الشريف الذي ردّ فيه على فتوى المواريث في تونس، قائلًا في تصريحات لـ«التحرير»: «أحكام المواريث في الإسلام قطعية الثبوت والدلالة، وبالتالي فإن ديوان الإفتاء في تونس الذي دعا فيه إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والسماح للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمين، يخالف أحكام القرآن والشريعة الإسلامية».

وكانت مشيخة الأزهر، قد أكدت في بيان أمس الأحد، أن «أحكام المواريث» في الإسلام «قطعية الثبوت والدلالة»، رافضًا بذلك دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

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وقال البيان إنه «انطلاقًا من المسؤولية الدينية التي تحمَّلها الأزهر الشريف منذ أكثر من ألف عام، بل تزيد إزاء قضايا الأُمَّتين العربية والإسلامية، وحرصًا على بيان الحقائق الشرعية ناصعة أمام جماهير المسلمين في العالم كله، فإن الأزهر الشريف بما يحمله من واجب بيان دين الله وحماية شريعته- فإنه لا يتوانى عن أداء دوره، ولا يتأخر عن واجب إظهار حكم الله للمسلمين في شتَّى بقاع العالم الإسلامي، والتعريف به في النوازل والوقائع التي تمس حياتهم الأسرية والاجتماعية».