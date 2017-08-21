نقابة النسيج تشكل غرفة عمليات للتفاوض على مطالب عمال المحلة

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أعلن عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن النقابة شكلت غرفة عمليات برئاسته وعضوية سيد غنيم وعلى خليفة وعلاء طلبة أعضاء هيئة مكتب النقابة منعقدة بشكل دائم داخل مقر النقابة، وعلى تواصل مستمر مع مسئولى الشركة القابضة للنسيج برئاسة الدكتور أحمد مصطفى.

وأضاف، أنه بدأت المفاوضات مع الشركة القابضة للنسيج، صباح اليوم الإثنين، حول المطالب المالية للعمال من أجل الوصول لحل جذري يضمن عدم تكرار الإضراب عن العمل، موضحًا أن أولى نتائج المفاوضات هى قيام الشركة القابضة بإرسال خطابات لرؤساء الشركات التابعة لها تطالبهم فيه بعقد اجتماع عاجل لمجالس إدارتها خلال الأسبوع الجاري لإعداد دراسة تفصيلية حول هيكلة أجور العمال تتضمن بيانًا بالدخل الشهري الشامل لهم والحد الأدنى والحد الأقصى والمتوسط لكل درجة على حدة.

وأضاف عبد الفتاح إبراهيم، في بيان صحفي له اليوم، أن الدراسة ستتضمن أسماء العاملين الذين يقل متوسط دخلهم الشهرى عن الشامل عن 1200 جنيه وإرسال أية مقترحات حول هيكلة الأجور بما يسمح بزيادة الأجور.

وأشار عبد الفتاح إبراهيم إلى أن الشركات سوف تقوم بإرسال نتائج الاجتماع إلى الشركة القابضة قبل يوم 24 أغسطس، مضيفًا أن ذلك نتيجة المفاوضات التي على أثرها تم فض إضراب عمال غزل المحلة.

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وأعلنت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، عن فض عمال شركة غزل المحلة الإضراب عن العمل، وعادت عجلة الإنتاج للدوران.

وأشارت النقابة، إلى أن العمال أسندوا إلى النقابة العامة مهمة التفاوض مع الحكومة حول مطالبهم المادية، مضيفًا أن النقابة ستواصل اجتماعاتها مع مسئولى الحكومة لحسم هذه المطالب.

وأعلن عمال شركة غزل المحلة، عن إضرابهم عن العمل بداية 6 أغسطس الجاري، مؤكدين عدم إنهائهم الإضراب إلا بعد تنفيذ مطالبهم، التي تتمثل في صرف العلاوة التي أقرها البرلمان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ورفع قيمة بدل الغذاء، تناسبًا مع الأسعار الحالية، وصرف قيمة الـ12 شهرًا أرباحًا التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال.