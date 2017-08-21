«أوقاف أسوان» توزع 30 ألف جنيه على الأسر الفقيرة بعيد الأضحى

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن الشيخ أحمد الصادق، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، عن تخصيص 80 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى على مستوى المحافظة إلى جانب المساجد الكبرى بالمراكز والمدن.

وقال الصادق، في بيان له اليوم الاثنين، إن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف اعتمد 30 ألف جنيه عيدية لتوزيعها على الحالات الفقيرة والمحتاجة بمحافظة أسوان بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

شاهد أيضا

وأكد الصادق أن العيدية سيتم توزيعها على 300 شخص من الأسر المستهدفة والأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل بواقع 100 جنيه لكل شخص، على أن يتم البدء فى التوزيع عقب الانتهاء من عمل البحوث الاجتماعية اللازمة من خلال لجنة مختصة للتأكد من استحقاقهم لهذه العيدية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم تكليف الإدارات الفرعية التابعة للمديرية على مستوى المحافظة بالتنسيق مع المحليات للقيام بجمع أكبر عدد ممكن من جلود الأضاحى حتى يتسنى استغلال مواردها فى طريقها الصحيح من خلال الإنفاق على المرضى والأسر الأكثر احتياجًا بما يحقق المردود الإيجابى منها بالشكل المطلوب.