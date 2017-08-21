أخبار عاجلة

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه -
سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو) -
العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد -
«الدواء فيه سم قاتل».. «الليرولين والليريكا» أقراص مخدرة تقود للانتحار -
قافلة الخير لجامعة أسوان تصل حلايب وشلاتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«أوقاف أسوان» توزع 30 ألف جنيه على الأسر الفقيرة بعيد الأضحى

Google+ Print
«أوقاف أسوان» توزع 30 ألف جنيه على الأسر الفقيرة بعيد الأضحى «أوقاف أسوان» توزع 30 ألف جنيه على الأسر الفقيرة بعيد الأضحى

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الشيخ أحمد الصادق، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، عن تخصيص 80 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى على مستوى المحافظة إلى جانب المساجد الكبرى بالمراكز والمدن.

وقال الصادق، في بيان له اليوم الاثنين، إن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف اعتمد 30 ألف جنيه عيدية لتوزيعها على الحالات الفقيرة والمحتاجة بمحافظة أسوان بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

شاهد أيضا

وأكد الصادق أن العيدية سيتم توزيعها على 300 شخص من الأسر المستهدفة والأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل بواقع 100 جنيه لكل شخص، على أن يتم البدء فى التوزيع عقب الانتهاء من عمل البحوث الاجتماعية اللازمة من خلال لجنة مختصة للتأكد من استحقاقهم لهذه العيدية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم تكليف الإدارات الفرعية التابعة للمديرية على مستوى المحافظة بالتنسيق مع المحليات للقيام بجمع أكبر عدد ممكن من جلود الأضاحى حتى يتسنى استغلال مواردها فى طريقها الصحيح من خلال الإنفاق على المرضى والأسر الأكثر احتياجًا بما يحقق المردود الإيجابى منها بالشكل المطلوب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه

وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه

سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو)

سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو)

العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد

العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد

«الدواء فيه سم قاتل».. «الليرولين والليريكا» أقراص مخدرة تقود للانتحار

«الدواء فيه سم قاتل».. «الليرولين والليريكا» أقراص مخدرة تقود للانتحار