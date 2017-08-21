«أوقاف الإسماعيلية» تخصص 45 ساحة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك

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خصصت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية 45 ساحة على مستوى المحافظة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك تحت إشرافها.

وصرح الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، بأن المديرية خصصت إماما أساسيا وآخر احتياطيا لكل ساحة صلاة، وذلك حرصًا على أن تكون كل الساحات تحت سيطرة وإشراف وزارة الأوقاف.

وحذر بدران في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين من تخصيص ساحات لصلاة العيد غير التي أعلنت عنها المديرية، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة إداريًّا وقانونيًّا تجاه أي مخالفة أو تجاوز.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة لمتابعة صلاة العيد بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وإخبارها بأي مستجدات على الفور، لافتا إلى زيادة عدد ساحات الصلاة بإدارة أوقاف القصاصين لتغطية كافة الجوانب بها.

وتم تخصيص 9 ساحات بإدارة أوقاف الإسماعيلية تشمل ساحة مسجد الصالحين والملعب المفتوح الاستاد والاستاد الرياضي بالشهداء والملعب المفتوح بالشيخ زايد ومركز شباب على عيد ومركز شباب السحارة، ساحة مسجد الفردوس وساحة أم القرى وساحة موقف الحكر.

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وفي إدارة أوقاف القنطرة غرب تم تخصيص 6 ساحات هة مركز شباب القنطرة غرب ومركز شباب البياضية ومركز شباب أبو خليفة ومركز شباب الشهيد خيرى ومركز شباب الرياح ومسجد النور بقرية الروضة.

وخصصت الأوقاف 4 ساحات بإدارة القنطرة شرق شملت ساحة الشهيد عبد الجواد حسنى ومركز شباب القنطرة شرق بالمدينة وساحة جلبانة وساحة السبط الذكي بقرية الأبطال، و8 ساحات بإدارة أوقاف أبوصوير شملت ساحة مركز شباب أبو صوير ومركز شباب الوراوره ومركز شباب أبو خروع ومركز شباب الواصفية ومركز شباب أبو عياد ومركز شباب أبو جريش ومركز شباب شعيب وساحة العالي بالمنايف.

كما خصصت المديرية 6 ساحات بإدارة أوقاف القصاصين شملت ساحة مدرسة أحمد عرابي ومركز شباب القصاصين ومركز شباب النجع ومركز شباب عرب أبو قاسم ومركز شباب المحسمة ومركز شباب السويدات.

وعيّنت إدارة أوقاف التل الكبير 7 ساحات لصلاة العيد هي الساحة الشعبية وساحة عمر بن الخطاب ومركز شباب البعالوة الصغرى والمسطح الأخضر تل البلد وساحة المدرسة الثانوية العامة ومركز شباب المزارعة ومركز شباب كفر الشيخ عطية.

وأعلنت إدارة أوقاف فايد تخصيص 5 ساحات شملت ساحة مركز شباب سرابيوم وساحة قرية أبو سلطان ومركز شباب فنارة وساحة عمر بن الخطاب وساحة مركز شباب فنارة وساحة مسجد أنس بن مالك كسفريت.