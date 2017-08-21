السجن لعضو جماعة كاثوليكية للاعتداء جنسيا على الأطفال في أستراليا

سيدني - (د ب أ)

صدر حكم بالسجن ثماني سنوات، اليوم الإثنين، بحق عضو من جماعة كاثوليكية في أستراليا كان قد اعتدى جنسيا على تسعة صبية في ملجأ قبل عقود.

ووجدت هيئة المحلفين في محكمة بريزبان أن فرانسيس بروفي، 87 عاما،من رهبانية أخوة دي لا سال، اعتدى جنسيا على أيتام في المنشأة الواقعة في بلدة بوديزرت بكوينزلاند بين عامي 1978 و1983.

وقالت رهبانية أخوة دو لاسال في بيان أن أفعال بروفي " ترقى إلى خيانة عظيمة لثقة الأطفال ".

ووصف ويليام إيفرسون، قاضي محكمة بريزبان، بروفي أنه " مشتهي أطفال و جبان وشرير "، ترك بعض ضحاياه يعانون من الكوابيس واضطرابات ما بعد الصدمة خلال الكبر.

وكان سبعة بالمئة من كل القساوسة بين 1959 و 2010 قد اعتدوا جنسيا على الأطفال جنسيا ، بحسب لجنة ملكية تتقصى مدى الاعتداء المزعوم بين منظومة الكنائس الكاثوليكية الأسترالية.