كيف تتصرفين مع طفلتك التي تحب زميلها؟ 03:31 م الإثنين 21 أغسطس 2017

كيف تتصرفين مع طفلتك التي تحب زميلها؟

كتب - هشام عواض:الحب بمفهومه البسيط لا يفرق بين كبير وصغير، فحتى الأطفال يشعرون بالحب تجاه بعضهم، و لكن طريقة تعامل الأهل في أغلب الأحيان تصعب من الأمور وتخلق مشاكل نفسية لدى أينائهم فما هو التعامل الأمثل في هذا الموقف؟.أوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، الطريقة المثلى للتعامل الأفضل مع عدم إيذاء نفسية الطفل عندما يبوح بمشاعره لأحد عن طريق عدة نصائح وهي:- الأهل مروا بنفس الحالةيجب على الأهل عدم نسيان أنهم مروا بنفس الحالة من حب الطفولة، وخاصة الأم تشعر بما تشعر به طفلتها، لهذا يجب التعامل بحكمة وهدوء مع الأمر، وتجنب العنف والقسوة.- مصاحبة الطفلمن البداية يجب على الأم أن تكون صديقة مقربة لطفلتها، والعكس مع الأب وطفله، لأن إذا شعر الطفل أو الطفلة بقرب الأهل منهم سيكون ذلك مصدر أمان لهم.- بناء ثقةإفشاء أسرار الطفل مهما كان عمره أمر سيء وخطير للغاية على نفسيته لأنه بذلك سيفقد الثقة ولن يقول أي أسرار لأهله بما فيها سره بأنه يحب. وفي هذه الحالة الطفلة تتأثر كثيرًا إذا أفشت أمها أسرارها العاطفية للآخرين.- النصح بشكل غير مباشرتوجيه النصائح بشكل مباشر وعنيف وكأنها أوامر، غير مفيد للطفل بل أنه لن يقوم بالتعلم منها وتنفيذها وسيقوم بالفعل المعاكس، ولهذا يجب على الأم والأب أن يوضحوا للطفل الأمور التي تضره والأمور التي تفيده، لكن بشكل غير مباشر في صورة قصة أو حكاية قصيرة توصل مغزاها النصيحة والفكرة التي يريد الأم أو الأب توصيلها، دوم حرج للطفل.

إعلان

إعلان

إعلان