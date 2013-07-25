أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

توصيات عالمية للتوعية بأهمية النشاط البدنى

Google+ Print
توصيات عالمية للتوعية بأهمية النشاط البدنى توصيات عالمية للتوعية بأهمية النشاط البدنى

أعدت منظمة الصحة العالمية التوصيات العالمية الخاصة بالنشاط البدنى المفيد للصحة بغرض تحميس صاحبى السياسات على الصعيدين الوطنى والإقليمى بما يلزم من إرشادات عن علاقة النشاط البدنى فى الوقاية من الأمراض المزمنة

وتتناول التوصيات المبينة فى هذه الوثيقة ثلاث فئات عمرية هى: الفئة العمرية 5-17 سنة؛ والفئة العمرية 18-64 سنة؛ والفئة العمرية 65 سنة- فما فوق.

وتسعى تلك التوصيات توضيح أهمية النشاط البدنى لتلك الفئات الثلاثة خاصة مع تأكيد الدراسات الحديثة من أن الرياضة البدنية المناسبة للمرحلة العمرية تساعد فى الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365