توصيات عالمية للتوعية بأهمية النشاط البدنى

أعدت منظمة الصحة العالمية التوصيات العالمية الخاصة بالنشاط البدنى المفيد للصحة بغرض تحميس صاحبى السياسات على الصعيدين الوطنى والإقليمى بما يلزم من إرشادات عن علاقة النشاط البدنى فى الوقاية من الأمراض المزمنة

وتتناول التوصيات المبينة فى هذه الوثيقة ثلاث فئات عمرية هى: الفئة العمرية 5-17 سنة؛ والفئة العمرية 18-64 سنة؛ والفئة العمرية 65 سنة- فما فوق.

وتسعى تلك التوصيات توضيح أهمية النشاط البدنى لتلك الفئات الثلاثة خاصة مع تأكيد الدراسات الحديثة من أن الرياضة البدنية المناسبة للمرحلة العمرية تساعد فى الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.