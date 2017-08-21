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الشرطة الكتالونية تقتل مشتبهًا به في تنفيذ هجوم برشلونة

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مصراوي Masrawy

الشرطة الكتالونية تقتل مشتبهًا به في تنفيذ هجوم برشلونة

05:36 م الإثنين 21 أغسطس 2017

الشرطة الكتالونية تقتل مشتبهًا به في تنفيذ هجوم برشلونة

الشرطة الكتالونية تقتل مشتبهًا به في تنفيذ هجوم بر

القاهرة – (مصراوي)
قالت شرطة إقليم كتالونيا الإسباني، اليوم الإثنين، إنها أطلقت النار وقتلت مشتبهًا به في تنفيذ هجوم برشلونة يبدو أنه يرتدي حزامًا ناسفًا.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الشرطة لم تؤكد ما إذا كان القتيل هو يونس أبو يعقوب، 22 سنة، والمشتبه به الرئيسي في تنفيذ هجمات برشلونة والتي راح ضحيتها 14 شخصًا وأصيب العشرات.
وكانت السلطات الإسبانية أكدت ان أبويعقوب صاحب الأصول المغربية المطلوب أمنيًا هو شخص "خطير ومن الممكن أن يكون مسلحًا".
كما أشارت الشرطة وفقًا للوكالة الألمانية أن أبو يعقوب مطلوب أيضًا على ذمة قضية قتل رجل طعنًا يعتقد أنه استخدم سيارته في الهروب.

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