بالأرقام.. أيهما يمنح عائدًا أعلى على الادخار .. البريد أم البنوك؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب: أحمد البرماوي وأمل نبيل وعلياء حسني

قررت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تحديد سعر العائد على إيداعات وأرصدة أموال صندوق توفير البريد لدى بنك الاستثمار القومي بنسبة 12.5% سنويًا، لمدة شهرين اعتباراً من 1 أغسطس حتى 30 سبتمبر، على أن يعاد النظر في سعر العائد اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.

وتطالب هيئة البريد منذ شهور برفع سعر العائد على إيداعات وأرصدة الهيئة لدى بنك الاستثمار القومي، وذلك قبل أن يقرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في البنوك العاملة في السوق المحلي بواقع 4% على دفعتين بواقع 2% في كل قرار.

أكد مصرفيون أن ارتفاع العائد على الودائع فى البريد لايؤثر على حجم العملاء في البنوك نظرًا لاختلاف طبيعة عملاء البنوك على البريد فضلا عن ارتفاع أسعار الفوائد في البنوك واتساع قاعدة عملائها.

وأصدر بنك الاستثمار القومي قرارًا رقم (40) لسنة 2017، برفع سعر الفائدة على الودائع والأرصدة لصندوق توفير البريد لتصل إلي 12.5%، لمدة شهرين. على أن يعاد النظر في القرار اعتبارا من 1/10/2017.

وجاء القرار بالتزامن مع رفع البنوك أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، انصياعًا لقرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 35.2% خلال شهر يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ 31 عاما.. وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وقال عصام الصغير رئيس هيئة البريد، في تصريحات صحفية له عقب رفع سعر الفائدة في يونيو الماضي، إن حجم مدخرات عملاء دفتر توفير البريد كما هى عند مستوى 188 مليار جنيه، ولا صحة لتأثر حجم الإيداع فى الهيئة بقرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بالبنوك، مشيرا إلى أن لجنة السياسات المالية ما زالت تراقب السوق وحجم السحب والإيداع.

واستبعد الخبير المصرفي أحمد سامي، أن يؤثر قرار هيئة البريد برفع أسعار الفائدة على الودائع إلى 12% على حجم العملاء في البنوك.

وأضاف سامي لـ"التحرير"، أن البريد له طبيعة عملاء معينة تفضل الاستثمار به عن الادخار في البنوك، مؤكداً أنه على الرغم من الزيادة في أسعار فوائد صناديق البريد، فإن البنوك ما زالت تسجل أسعار فائدة بنسب أعلى تتراوح بين17 % و20%.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي، وظل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 18.75%، كما بقي سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.75%.

من جانبه، قال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى السابق، إن انخفاض العائد على إيداعات وأرصدة البريد لدى البنك يعود إلى أنها أموال وودائع قصيرة الأجل، يمكن سحبها في أي يوم دون شروط، بينما ترتفع الفائدة بالسوق على 20% على الودائع طويلة الأجل.

ودعا إلى خفض معدلات أسعار الفائدة بالسوق خلال الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمار، وتقليل أعباء الخزانة العامة، ولاسيما أن الحكومة تعد أكبر مقترض من البنوك من خلال أدوات الدين، أذون وسندات خزانة، لتمويل عجز الموازنة.

​يشار إلى أن عدد حسابات البريد حاليًا يقترب من 24 مليون دفتر بإجمالى 196 مليار جنيه.

ويختلف العائد على الودائع في البريد عن نظيره في البنوك، وترصد التحرير العائد على حسابات التوفير فى 5 بنوك.

البنك الأهلي المصري:

شاهد أيضا

يقدم البنك الأهلي عائدا موحدا على حسابات التوفير، وبحد أدنى ألف جنيه لفتح الحساب، ويختلف العائد على حسب دورية صرفه سواء سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية أو شهرية.

ويصل سعر الفائدة على حساب التوفير ذى العائد الشهري في البنك الأهلي إلى 11.9%، و12.1% كل 3 أشهر، و12.3% كل ستة أشهر، و12.5% على الحساب ذي العائد السنوي.

بنك مصر:

يبدأ حساب التوفير في بنك مصر من 500 جنيه، والفائدة عليه موحدة أيضا، وحدد البنك سعر الفائدة على الحسابات شهرية العائد بنسبة 12.25%، و12.5% على العائد الربع السنوي، و12.625% على النصف سنوي، و12.75% على العائد السنوي.

البنك التجاري الدولي "CIB":

5 آلاف جنيه هي الحد الأدنى لفتح حساب التوفير، ولا يحتسب البنك فوائد على الحسابات التي يقل رصيدها عن 10 آلاف جنيه.

ويقدم البنك عائدات على حساب التوفير، تختلف بحسب رصيد العميل، ودورية العائد، حيث إن حسابات التوفير مقسمة إلى شرائح.

وفيما يتعلق بالحسابات التي يصرف العائد عليها شهريا، فإن البنك حدد سعر الفائدة بنسبة 9% للشريحة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، و10% من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف، و11.25% من 500 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه، و12% للشريحة الأخيرة فوق 2 مليون جنيه.

أما العائد الربع السنوي، فإن الفائدة عليها تصل إلى 9.75% على الشريحة الأولى من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف، و11.5% على الشريحة الثانية من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، و13% على الشريحة الثالثة من 500 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه، فيما تصل الفائدة إلى 14% على الشريحة الأخيرة فوق 2 مليون جنيه.

وبالنسبة للعائد اليومي، فلا يحتسب إلا على الحسابات التي تبدأ من 100 ألف جنيه، بفائدة 6.75% حتى 250 ألف جنيه، و8% من 250 ألف إلى مليون جنيه، و9.5% لفوق المليون جنيه.





بنك القاهرة :

الحد الأدنى لفتح حساب التوفير في بنك القاهرة 500 جنيه، وتبلغ الفائدة على العائد الشهري 11.5%، والربع سنوية إلى 11.75% ، والنصف سنوية إلى 12%، والعائد السنوي 10.25%.

بنك الإسكندرية:

يوفر البنك نوعين من الحسابات، عادية ومميزة، فحساب التوفير العادي يبدأ من ألف جنيه ويصرف العائد عليه كل 6 أشهر، على شرائح.

ويقدم الحساب العادي عائدا بنسبة 6.6% على الشريحة الأول التي تبدأ من ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، و7.5% على الشريحة الثانية من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه، و8% على الشريحة الثالثة من 100 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، و8.5% على الشريحة الرابعة من 300 ألف جنيه إلى مليون جنيه، و9% على الشريحة الأخيرة فوق مليون جنيه.

أما حساب التوفير المميز "أليكس بلس" فيصرف العائد عليه شهريا، ويوفر بوليصة تأمينية مجانا بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي.

ويقدم الحساب المميز فائدة بنسبة 10.5% على الشريحة الأولى من 10 آلاف جنيه إلى 300 ألف، و12% من فوق 300 ألف جنيه حتى 2.5 مليون جنيه، و14% على الشريحة الأخيرة فوق 2.5 مليون جنيه.