السكر الأبيض للشاي والبني مع القهوة.. لماذا؟
السكر الأبيض للشاي والبني مع القهوة.. لماذا؟
04:06 م الإثنين 21 أغسطس 2017
شاي أو قهوة
كتبت- ميرا ماهر:
كثيرا ما نسمع العديد من النصائح بتجنب السكر الأبيض لما له من مخاطر صحية على الجسم، كما تنصح بعض المقاهي باستخدام السكر البني مع القهوة ومشتقاتها، بينما يفضل استخدام السكر الأبيض مع الشاي. فما صحة هذه المقولة؟
ذكر دكتور رامي أحمد " استشاري التغذية العلاجية" لمصراوي، أن السكر البني أفضل بكثير من السكر الأبيض، بسبب أنه مصنوع من قصب السكر بالإضافة إلى أنه يهدئ الأعصاب.
كما أنه يفضل استخدام السكر البني لمن يتبع حمية غذائية لاحتوائه على سعرات حرارية أقل من السكر الأبيض، حيث تحتوي الملعقة الواحدة منه على حوالي 16 سعر حراري وذلك مقارنةً بالسكر الأبيض الذي يحتوي على 20 سعر حراري في الملعقة الواحدة.
وأضاف "أحمد"، تعود نصيحة العديد من المقاهي لتناول السكر البني مع القهوة لما له من فائدة كبيرة مقارنةً بالأبيض، وهذه المقوله ليس لها أساس من الصحة.
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