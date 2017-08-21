بالصور- كيف علق شباب على قرار إغلاق ملاهي السندباد؟ 04:01 م الإثنين 21 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم الألبوم التالى بالصور- أشكال وأسعار النجف بمنطقة درب البرابرة

كتبت- ندى غنيم:اذا كنت من مواليد الثمانينات أو التسعينات، ستتوقف كثيراً أمام خبر اغلاق أو هدم ملاهي السندباد بالنزهة، فهناك سطر هؤلاء ذكريات طفولتهم ورحلاتهم المدرسية قبل انتشار أماكن الملاهي والترفيه فيما بعد في عدة مناطق.بعد نشر خبر اغلاق ملاهي السندباد تداول البعض أخبار عن قرار هدمها، بينما لفت "مروان قدري" مذيع براديو نجوم أف أم أن حقيقة الامر انه تم تعليق ورقة تفيد فيه الشركة المالكة انها قررت أن تقيم على الأرض مشروع سكني كبير ونقل ملاهي السندباد لمكان جديد لم يعلن عنه بعد.عبر المغردون علي صفحات السوشيال ميديا "فيسبوك وتويتر" عن حزنهم لقرار غلق أوا هد م السندباد، لارتباط طفولتهم بهذا المكان، وبدأ البعض في نشر صور ذكرياتهم مع مدينة الملاهي وحكايات الرحلات المدرسية فيها.

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