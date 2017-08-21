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نوع من المكسرات يمكنك تناوله دون قلق على وزنك..ما هو؟

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مصراوي Masrawy

نوع من المكسرات يمكنك تناوله دون قلق على وزنك..ما هو؟

03:21 م الإثنين 21 أغسطس 2017

نوع من المكسرات يمكنك تناوله دون قلق على وزنك..ما هو؟

مكسرات

كتبت ميرا ماهر

تعرف المكسرات بفوائدها الكثيرة للجسم، حيث تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الأساسية بالإضافة إلى احتوائها على ، لذلك تؤدي العديد من المكسرات إلى زيادة الوزن.

وأثبتت دراسة جديدة أن عين الجمل غني بالأحماض الدهنية أوميجا 3 وغيرها من المواد، والتي تساهم بفعالية في تقليل الإصابة بالسمنة ومرض السكري، إضافةً إلى أنها تقلل من الشهية بكفاءة عالية. وذلك بحسب موقع سكاي نيوز عربية.

أجرى الباحثون دراسة على مجموعة من مرضى السمنة المفرطة، حيث أعطوهم شرابا يحتوي على 48 جراما من عين الجمل، وذلك على مدار 5 أيام متتالية.

خلص القائمون على الدراسة إلى أنه يمكن لعين الجمل أن يغير الطريقة التي تستشعر بها أدمغتنا إلى الغذاء، وبالتالي تقلل من شهيتنا.

 

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