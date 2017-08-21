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فحص 400 سيدة بسوهاج ضمن حملة الكشف عن سرطان الثدي

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مصراوي Masrawy

فحص 400 سيدة بسوهاج ضمن حملة الكشف عن سرطان الثدي

05:25 م الإثنين 21 أغسطس 2017

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سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، اليوم الإثنين، فحص أكثر من 400 سيدة ضمن حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي، التي انطلقت بالتعاون مع وزارة الصحة، في مستشفى أخميم المركزي، منذ 6 أغسطس الجاري.

أشار المحافظ، في تصريحاته أيضًا، إلى وحدة متنقلة للكشف على أورام الثدي للسيدات فوق سن الأربعين بمستشفى أخميم المركزي، مضيفًا أن الوحدة مجهزة بمعدات "مسح شامل". وأكد على استمرار المتابعة والعلاج على نفقة الدولة في حال ظهور أي حالات إيجابية.

وفي تأكيد لها على دور الحملة، قالت الدكتورة رفيدة سلطان، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن تكلفة الأشعة بمعهد الأورام في سوهاج تقارب 200 جنيه، بينما في القطاع الخاص تتعدى تكلفتها 400 جنيه، بينما تتولى العيادة المجهزة المتنقلة والمرسلة من الوزارة أعمال الكشف والأشعة والعلاج بالمجان.

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