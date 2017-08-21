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محافظ القليوبية يُحرر محضرًا ضد مواطن تطاول عليه بشبرا الخيمة

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مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يُحرر محضرًا ضد مواطن تطاول عليه بشبرا الخيمة

04:50 م الإثنين 21 أغسطس 2017

محافظ القليوبية يُحرر محضرًا ضد مواطن تطاول عليه بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

حرر محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، محضرًا ضد مواطن يدعى "محمد. ح "، حمل رقم "5334" إداري قسم أول شبرا الخيمة، مستغلاً حقه القانوني كمواطن، بعدما تطاول المواطن عليه ورفع صوته بشكل غير لائق، بسبب عدم تنفيذ الحي لتأشيرة "كُشك" حصل عليها.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ، اليوم الإثنين، لتفقد عدد من المشروعات، وافتتاح مدارس بشبرا الخيمة.

وفوجئ المحافظ أثناء نزوله بعددٍ من المواطنين يقدمون له طلبات، وبينهم المواطن المتهم، وبالحديث معه رفع صوته وقال للمحافظ: "رجالتك مش عايزة تشتغل"، ثم تلفّظ ببعض الألفاظ النابية، فطلب المحافظ الشرطة، وحرّر محضرًا بالسب والقذف.

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