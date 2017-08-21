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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يبحث إنشاء مصنع فصل للرمال السوداء

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يبحث إنشاء مصنع فصل للرمال السوداء

04:36 م الإثنين 21 أغسطس 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مع اللواء الدكتور أشرف سلطان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، آليات إنشاء مصنع فصل للرمال السوداء بمركز البرلس.

وأعلن محافظ كفر الشيخ، البدء فى إنشاء السور الخارجى للمصنع المقام على مساحة 80 فدانًا، وكذلك البدء في أعمال الرصف بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة، بعد وضع جدول زمني للتنفيذ، بالإضافة إلى تنفيذ التصاريح الهندسية، وأعمال المقاولات، لتستغرق إقامة المشروع ثلاثون شهرًا.

وأكد المحافظ أن المصنع سيدخل الإنتاج الفعلى قبل عام 2020، وهو المصنع الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، والمستهدف من خلاله نقل الصناعات القائمة، على عناصر الرمال السوداء، والخبرات في هذا المجال من الدول الأجنبية إلى ، لافتًا إلى أنه جرى توقيع العقود التي تسهل إنشاء هذا المشروع القومي.

وأضاف أن المشروع العملاق يهدف إلى استخراج الإشعاع النووي، والمعادن الاقتصادية البالغ عددها 41 عنصرًا معدنيًا، و41 من الصناعات المختلفة، منها صناعة الصواريخ، والطائرات، والسيراميك، والدهانات، والمواد الخام، التي تستخدم في الصناعات الحديثة وغيرها، من تلك الرمال، موضحًا أن الاحتياطي من الرمال السوداء بلغ 288.5 مليون طن، ليستمر استخراج المعادن من 16 إلى 20 عامًا.

وفى السياق ذاته، قال اللواء أشرف سلطان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء: "نجاح المشروعات يكون أحد عواملها الرئيسية هو التنمية المجتمعية، وسيكون لهذا المشروع الفضل فى تنمية القرى المحيطة، إذ درسنا جميع المعوقات، والتخوفات، ونماذج حماية الشواطئ مع محافظة كفر الشيخ، باعتبارها شريكًا أساسيًا، ومساهم فى الشركة المصرية للرمال السوداء".

جاء ذلك بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والعميد طارق راغب، المدير الإداري للمشروع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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