ضبط سائق توك توك اعتدى على طالب جنسيًا بالمنصورة

الدقهلية - رامي القناوي:

ضبطت مباحث المنصورة، سائق توك توك اعتدى جنسيًا على طالب بإحدى قرى المركز.

كان اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد خيري مدير المباحث، بورود بلاغ من "أيمن س. ح." من قرية البرامون يتهم فيه "إبراهيم أ. ر." 16 سنة، سائق توك توك، باستدراج نجله "عمر" 13 سنة، طالب، إلى منزله، والتعدي عليه جنسيًا.

تحرر المحضر رقم 52/2017 جنح أحداث مركز المنصورة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.