المُشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمحامٍ يتاجر في "الترامادول" بالشرقية
المُشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمحامٍ يتاجر في "الترامادول" بالشرقية
04:33 م الإثنين 21 أغسطس 2017
أرشيفية
الشرقية – فاطمة الديب:
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار أحمد عطية، رئيس المحكمة، اليوم الإثنين، محاميًا، بالسجن المُشدد لمدة 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامه في القضية رقم 60966 جنايات الزقازيق لسنة 2016، بالاتجار في أقراص "الترامادول" المُخدر، وبراءة متهم آخر في القضية نفسها.
كان مكتب مكافحة مخدرات الشرقية، ألقى القبض على "جمال.أ.ع.م.ش" 26 عامًا، محامِ، و"أحمد.ع.م" سائق، مُقيمان بقرية "ميت بشار" التابعة لدائرة مركز منيا القمح، متهمان بحيازة والاتجار في أقراص "الترامادول".
وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإحالتهما محبوسان لمحكمة جنايات الزقازيق، والتي عاقبت الأول وقضت ببراءة الثاني.
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