محافظ أسوان يعلن رفع حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، رفع حالة الطوارئ بمختلف الإدارات والمديريات والمواقع الخدمية، على مدار أيام عيد الأضحى، وكلف المسئولين ورؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة والتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة لتوفير الخدمات وانتظام سير العمل طوال أيام العيد.

كما وجه اللواء مجدى حجازي، رؤساء المدن والمراكز، بضرورة تشكيل غرفة عمليات بكل مركز ومدينة، لزيادة المتابعة المستمرة وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين خلال أيام العيد، مع التأكيد على تشكيل فرق للطوارئ بمرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي.

وأكد "حجازي" ضرورة التنسيق مع الأوقاف والأمن لتحديد أماكن ساحات صلاة العيد مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لرفع مستوى النظافة وإزالة التعديات والإشغالات من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وكل أماكن التجمعات والحدائق العامة، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي الذي يليق بمكانة أسوان السياحية خلال عيد الأضحى.

وطالب محافظ أسوان بتشديد الرقابة على العائمات في مجرى نهر النيل، والتأكد من صلاحيتها الفنية، وتوفيرها لكل احتياطات الأمن والسلامة الكافية ضد الحرائق وغيرها من الحوادث الطارئة.