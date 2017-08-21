أوقاف أسوان" تحدد 80 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى
أوقاف أسوان" تحدد 80 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى
04:17 م الإثنين 21 أغسطس 2017
وزارة الأوقاف
أسوان - إيهاب عمران:
أعلن الشيخ أحمد الصادق، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، تحديد 80 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى على مستوى المحافظة، بخلاف المساجد.
وكلّف "الصادق" الإدارات الفرعية التابعة للمديرية على مستوى المحافظة، للتنسيق مع المحليات، لتجميع أكبر عدد ممكن من جلود الأضاحى حتى يتسنى استغلال مواردها في الطريق الصحيح من خلال الإنفاق على المرضى والأسر الأكثر احتياجًا.
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