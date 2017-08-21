أخبار عاجلة

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه -
سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو) -
العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد -
«الدواء فيه سم قاتل».. «الليرولين والليريكا» أقراص مخدرة تقود للانتحار -
قافلة الخير لجامعة أسوان تصل حلايب وشلاتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع ربة منزل خلال جراحة تجميل في الدقهلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع ربة منزل خلال جراحة تجميل في الدقهلية

04:15 م الإثنين 21 أغسطس 2017

مصرع ربة منزل خلال جراحة تجميل في الدقهلية

أرشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:

لقيت سيدة مصرعها داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة ميت غمر، اليوم الإثنين، خلال إجرائها جراحة تجميل "تدبيس معدة"، واتهم زوجها لطبيب تجميل وأخصائي تخدير بالإهمال والتسبب في وفاتها.

كان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لضباط مباحث قسم ميت غمر من "حمادة.م"، يتهم فيه "م.ع.م"، أستاذ مساعد جراحة التجميل، و"م.م.ا"، أخصائى تخدير بإجراء عملية جراحية "تدبيس معدة" لزوجته، داخل مستشفى خاص، واتهامه لهما بالإهمال الطبي، مما تسبب في وفاتها.

وأنكر المتهمان مانسب إليهما، وقررا أنه عقب خروجها من غرفة العمليات، وتحسن حالتها، شعرت بضيق في التنفس وفارقت الحياة.

وحُرر المحضر رقم3138/2017إداري قسم ميت غمر، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعي، لتشريح جثمان المتوفاة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها مع مراعاة مدة الحجز القانونية للمشكو في حقهما، وطلبت الأوراق العلاجية والتحاليل الطبية الخاصة بالمتوفاة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سائق توك توك يضرب عاملاً بسبب معاكسة زوجته في الشرقية

    أخبار

  • حكاية عجوز الإسكندرية "العائد من الموت".. وسر الـ"60 دقيقة".. (صور)

    أخبار

  • بالصور.. افتتاح مستشفى الجمهورية العام في الإسكندرية

    أخبار

إعلان

a762489cfe.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟

على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق

على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق

الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال

الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال

إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة

إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة