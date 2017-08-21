مصرع ربة منزل خلال جراحة تجميل في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

لقيت سيدة مصرعها داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة ميت غمر، اليوم الإثنين، خلال إجرائها جراحة تجميل "تدبيس معدة"، واتهم زوجها لطبيب تجميل وأخصائي تخدير بالإهمال والتسبب في وفاتها.

كان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لضباط مباحث قسم ميت غمر من "حمادة.م"، يتهم فيه "م.ع.م"، أستاذ مساعد جراحة التجميل، و"م.م.ا"، أخصائى تخدير بإجراء عملية جراحية "تدبيس معدة" لزوجته، داخل مستشفى خاص، واتهامه لهما بالإهمال الطبي، مما تسبب في وفاتها.

وأنكر المتهمان مانسب إليهما، وقررا أنه عقب خروجها من غرفة العمليات، وتحسن حالتها، شعرت بضيق في التنفس وفارقت الحياة.

وحُرر المحضر رقم3138/2017إداري قسم ميت غمر، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعي، لتشريح جثمان المتوفاة وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها مع مراعاة مدة الحجز القانونية للمشكو في حقهما، وطلبت الأوراق العلاجية والتحاليل الطبية الخاصة بالمتوفاة.