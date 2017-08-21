إحالة 8 من العاملين بوحدات صحية بالمنوفية للتحقيق

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس طارق الوراقي رئيس مركز ومدينة أشمون، بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، إحالة 8 من العاملين بالوحدات الصحية بقريتي سمادون وسبك الأحد، للتحقيق لتركهم العمل بدون إذن.

جاء ذلك عقب المرور على الوحدة الصحية بسمادون، وملاحظة عدم تواجد 7 من العاملين بأماكن عملهم.

كما جرى المرور على الوحدة الصحية بسبك الأحد، وإحالة طبيب إلى التحقيق بالشئون القانونية، لغيابه عن العمل دون إذن مسبق، ولكثرة غيابه عن العمل.

وأكد الوراقي، استمرار المرور والمتابعة على كافة الأجهزة التنفيذية بالمركز، للوصول لمستوى خدمة متميز يليق بالمواطنين.