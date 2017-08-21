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إخلاء فندق في مكة المكرمة اثر اندلاع حريق

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مصراوي Masrawy

إخلاء فندق في مكة المكرمة اثر اندلاع حريق

04:23 م الإثنين 21 أغسطس 2017

إخلاء فندق في مكة المكرمة اثر اندلاع حريق

مكة المكرمة

مكة المكرمة (أ ف ب)

تم الاثنين إخلاء فندق في مكة المكرمة التي تستعد لاستقبال نحو مليوني مسلم لأداء مناسك الحج، اثر اندلاع حريق وفق ما افاد الدفاع المدني.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني الرائد نايف الشريف أن "فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة سيطرت اليوم على حريق اندلع في فندق سكني بحي العزيزية"، لافتا إلى ان الحادث نتج من "اشتعال النار في وحدة تكييف خارجية تقع بالدور الثامن من مبنى الفندق (...) والذي يسكنه 600 حاج من الجنسيتين التركية واليمنية".

وأفاد أنه "تم إجلاء جميع ساكني الفندق احترازيا عن طريق وحدات الإنقاذ"، مؤكدا السيطرة على الحريق من دون تسجيل اي اصابات و"إعادة جميع ساكني الفندق لمواقعهم بعد انتهاء الحادث".

ويتوقع وصول نحو مليوني مسلم الى مكة المكرمة بحلول نهاية اغسطس لأداء فريضة الحج.

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