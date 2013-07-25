لماذا تعانى المرأة الحامل من كثرة التبول؟

تسأل قارئة أشعر بالرغبة المستمرة فى التبول بشكل يثير انتباه كل من حولى من الأفراد، فهل كثرة التبول ظاهرة طبيعية خصوصا مع وجود الحمل؟.

أجاب على هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم استشارى النساء والتوليد، قائلا تشعر كل امرأة حامل بالرغبة المستمرة فى الدخول للحمام وكثرة التبول وتلاحظ المرأة ذلك فى فترتين مختلفتين إحداهما فى الثلث الأول من الحمل، وذلك بسبب تغير الهرمونات فى الجسم وتدفق الدم مع كثرة السوائل التى تحصل عليها المرأة فى تلك الحالة، لذا يصادف ذلك رغبة مستمرة فى التبول كما يحدث فى الثلث الأخير من الحمل، وذلك بسبب كبر حجم الجنين ورغبة الجسم المستمرة فى التخلص من الفضلات.

واستكمل جورج، وكثيرا ما تقلق الحوامل من استخدام المراحيض المختلفة خوفا من الإصابة بالعدوى والتى بدأت فى الظهور بكثرة الفيروسات التى وضحت خلال تلك الفترة، ناصحا بأنه يمكن التغلب على تلك المخاوف باصطحاب المناديل المعطرة والمعقمة لقاعدة الحمام والتى يمكن استخدامها قبل استخدام الحمام.

> كما نصح بالانحناء بجسمك إلى الأمام عند وجودك فى المرحاض حتى تفرغى جميع السوائل الموجودة فى المثانة فتقللى من الدخول إلى الحمام، وإلى جانب ذلك ينبغى التقليل من التوتر حتى تمرى بحمل هادئ دون مشاكل صحية مع المتابعة المستمرة لدى الطبيب.