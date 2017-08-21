أخبار عاجلة

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه -
سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو) -
العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد -
«الدواء فيه سم قاتل».. «الليرولين والليريكا» أقراص مخدرة تقود للانتحار -
قافلة الخير لجامعة أسوان تصل حلايب وشلاتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

كندا تريد أن تكون "أقوى في مواجهة الكراهية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كندا تريد أن تكون "أقوى في مواجهة الكراهية"

04:21 م الإثنين 21 أغسطس 2017

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ونظيره الايرلندي ل

تورنتو (أ ف ب)
صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن اعتداءات بوركينا فاسو واسبانيا التي أودت بحياة مواطنين كنديين "تسعى الى تقسيم المجتمع الدولي".

وصرّح ترودو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايرلندي ليو فارادكار في مونتريال أن "هذه الأعمال الإرهابية مشينة وتهدف الى تقسيم المجتمع الدولي وزرع الخلاف بين الدول المجاورة من خلال تأجيج الخوف وانعدام الثقة".

واضاف ان "هؤلاء الجبناء لن ينجحوا في ذلك (...) ونحن مستمرون في القيام بالعمل الذي كنا دائما نقوم به، سنبقى موحدين وأقوى لمواجهة الكره. سنبقى أوفياء الى قيمنا، قيم الحب وقبول الآخر والقوة النابعة من التنوع".

وفي وقت لاحق، سار رئيسا الحكومتين جنبا الى جنبا في مسيرة المثليين في مونتريال، حيث تجمع آلاف الأشخاص غالبيتهم يرتدون ازياء خاصة.

سار ترودو، بعد أن نزع ربطة عنقه وفك أزرار قميصه الأزرق، الى جانب وزراء آخرين ومسؤولين سياسيين كنديين تحت أشعة الشمس، مؤديا التحية الى سكان مونتريال الذين شاركوا في الاحتفال والتقط بعض الصور مع معجبيه.

وأصبح فارادكار الذي عيّن رئيسا لوزراء ايرلندا منذ فترة وجيزة بعد استقالة سلفه ايندا كيني، أول رئيس وزراء أجنبي يسير الى جانب رئيس وزراء كندا مسيرة لمثليي الجنس في كندا وهو أيضا أول رئيس حكومة ايرلندي مثلي علنا.

وصرّح في هذه المناسبة انه يعتقد ان حركة الدفاع عن المثليين "تتوسع في العالم كله وتتخطى مجتمع المثليين. فقد أصبحت احتفالا بالتنوع على أنه قوة في المجتمع ومن خلاله".

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قلق كندي من احتمال انتهاك لحقوق الإنسان بآليات من صادراتها

    أخبار

  • مئات الآلاف من المثليين في ألمانيا يحتفلون بقانون "الزواج للجميع"

    أخبار

  • لندن تستعد لمسيرة "فخر" يشارك فيها آلاف المثليين والمتحولين جنسيا

    أخبار

  • البرلمان الألماني يصوت اليوم الجمعة على زواج المثليين

    أخبار

إعلان

ceed504f87.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
انتهاء صرف مستحقات العاملين المصريين بمجموعة "بن لادن" السعودية غدًا

انتهاء صرف مستحقات العاملين المصريين بمجموعة "بن لادن" السعودية غدًا

أنور قرقاش: دورنا أقوى ضمن تحالف تقوده مصر والسعودية

أنور قرقاش: دورنا أقوى ضمن تحالف تقوده مصر والسعودية

ضبط ١٥ خنجرًا بمطار القاهرة مع راكب قادم من السعودية- صورة

ضبط ١٥ خنجرًا بمطار القاهرة مع راكب قادم من السعودية- صورة

ضبط مصري قادم من السعودية بحوزته 15 خنجرًا ومطواة

ضبط مصري قادم من السعودية بحوزته 15 خنجرًا ومطواة