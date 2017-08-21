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ترامب: الإعلام "المزيف" خرج عن السيطرة

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مصراوي Masrawy

: الإعلام "المزيف" خرج عن السيطرة

04:19 م الإثنين 21 أغسطس 2017

كتبت- هدى الشيمي:

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على وسائل الإعلام التي يصفها بـ"المزيفة"، مؤكدا أنها تسعى دائما للنيل منه والإساءة إليه وإلى أفراد عائلته، ومنع الأمريكيين من معرفة الحقيقة.

وفي أحدث تغريداته على حسابه بموقع تويتر أكد ترامب أن "وسائل الإعلام المزيفة خرجت عن السيطرة"، وأشاد برئيس جامعة ليبرتي جيري فولويل.

ودعا وسائل الإعلام التي تروج "أخبار كاذبة" للاستماع لما قاله خلاله مقابلته في برنامج "فوكس&فريندس" الصباحي الذي يُبث على قناة فوكس نيوز.

كتب ترامب على حسابه بموقع تويتر: "جيري فولويل، رئيس جامعة ليبرتي كان رائعا في "فوكس&فريندس". على وسائل الإعلام المزيفة الاستماع إلى ما قاله. شكرا جيري".

وأعاد ترامب نشر تغريدة من مستخدم للموقع يُدعى "Aroliso"، والذي وجه كلامه للرئيس الأمريكي قائلا "تحاول وسائل الإعلام المزيفة النيل منك يوميا، لكنك لن تتعثر، لأنك دائما قوي".

ويعد جيري فولويل من أكثر الداعمين والمؤيدين لترامب منذ ترشحه للانتخابات، ودافع رجال الأعمال المعروف بأفكاره المتشددة تجاه الإسلام عن الرئيس الأمريكي بعد الضجة التي أثيرت حوله عقب تصريحاته عن احتجاجات شارلوتسفيل العنيفة التي أودت بحياة امرأة، ونشرت حالة من الغضب في الولايات المتحدة.

وقال فولويل إن ترامب يختلف عن أي رئيس أمريكي آخر، لأنه يتحدث مع شعبه من قلبه، ويقول ما يفكر فيه دون وضع أي اعتبارات، مؤكدا أن هذا يميزه ويجعله من أفضل الرؤساء الأمريكيين، رغم أنه قد يعرضه للمشاكل في بعض الأحيان.

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مصراوي Masrawy

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