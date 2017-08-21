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فيديو .. مقتل بطل العالم الروسي في رفع الأثقال خلال شجار

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مصراوي Masrawy

.. مقتل بطل العالم الروسي في رفع الأثقال خلال شجار

04:05 م الإثنين 21 أغسطس 2017

فيديو .. مقتل بطل العالم الروسي في رفع الأثقال خلال شجار

أندري دراتشيف

القاهرة - (مصراوي):
قتل بطل العالم في رفع الأثقال لوزن 120 كجم، الروسي أندري دراتشيف، أمس الأحد، أثناء شجار في مدينة خاباروفسك، بأقصى شرق روسيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وسجلت الكاميرات في الشارع الذي وقعت به المشاجرة، تفاصيل العراك بين دراتشيف وخصمه، الذي قالت وسائل إعلام إنه أذربيجاني يدعى أنفار زيناروف، 27 عاما، ويحترف الفنون القتالية.

وذكر شهود عيان أن مشاداة وقعت بين دراتشيف، 32 عاما، وزيناروف في مقهى، فقررا الخروج لتصفية حساباتهما في الشارع عبر مشاجرة.

وظهر في التسجيل أن زيناروف، رغم بنيته الجسدية الأصغر كثيرا من خصمه، أسقط دارتشيف بركلة في الرأس، وحين حاول النهوض وجه له ركلة أخرى في الوجه ثم أربعة لكمات أودت بحياته.

وتوفي بطل رفع الاثقال في المستشفى متأثر بإصابته، بينما لاذ القاتل بالفرار من موقع الأحداث وتبحث عنه الشرطة في الوقت الحالي.

ويعد دراتشيف ثاني بطل رياضي رفيع المستوى يلقى حتفه في شجار خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بعدما عثرت الشرطة في 29 من يوليو الماضي عند بحيرة بايكال على جثة يوري فلاسكو، بطل أوروبا مرتين في المصارعة الحرة عن فئة الشباب، وكانت تبدو عليها آثار العديد من الطعنات في الرأس والرقبة.

ويبدو أن المصارع الشاب، 20 عاما، قتل في مشاجرة حين كان برفقة مجموعة من الرياضيين، قرب شاطئ بحيرة بايكال، في جمهورية بورياتيا السيبيرية.

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مصراوي Masrawy

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