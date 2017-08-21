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لاجئة سورية بألمانيا تطلق على مولودتها اسم "أنجيلا ميركل"

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مصراوي Masrawy

لاجئة سورية بألمانيا تطلق على مولودتها اسم "أنجيلا ميركل"

03:50 م الإثنين 21 أغسطس 2017

لاجئة سورية بألمانيا تطلق على مولودتها اسم "أنجيلا

مونستر، ألمانيا (د ب أ)

أطلقت لاجئة سورية على ابنتها التي ولدت في مدينة مونستر الألمانية اسم أنجيلا ميركل بدافع الامتنان للمستشارة الألمانية.

وقالت متحدثة باسم مستشفى سانت فرانسيس بمدينة مونستر بولاية شمال الراين فيستفاليا غربي ألمانيا اليوم الاثنين إن الطفلة أنجيلا ميركل محمد ولدت يوم 16 أغسطس الجاري.

يشار إلى أن الأسرة التي فرت من سورية بصحبة خمسة أطفال تعيش في ألمانيا منذ عامين.

يشار إلى أن هذه الطفلة ليست أول طفلة تولد بألمانيا وتحمل اسم المستشارة الألمانية.

فعلى سبيل المثال أطلقت لاجئة في مدينة دويسبورج الواقعة بالولاية ذاتها، على طفلتها المولودة في شهر ديسمبر عام 2015 هذا الاسم أيضا، بحسب ما أكده متحدث باسم مدينة دويسبورج.

يذكر أن مصلحة الأحوال المدنية لم يساورها حينها أي قلق حيال الاسم.

وبحسب المتحدث، منحت المحاكم بشكل أساسي للآباء نطاقا واسعا من الحرية فيما يتعلق بالتسمية، لافتا إلى أن الأمر الحاسم هو ألا تتعرض حماية الطفل للخطر، وأوضح أن ذلك ليس هو الحال مع اسم أنجيلا ميركل.

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