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ننشر نتيجة جامعة القاهرة للتعليم المفتوح دور يوليو 2017

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مصراوي Masrawy

ننشر نتيجة جامعة القاهرة للتعليم المفتوح دور يوليو 2017

05:03 م الإثنين 21 أغسطس 2017

ننشر نتيجة جامعة القاهرة للتعليم المفتوح دور يوليو 2017

كتب- محمد قاسم:

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، ظهور نتيجة امتحانات دور يوليو 2017.

وللحصول على النتيجة اضغط هنا 

وقال الدكتور مؤمن حامد طه، مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، في بيان صحفي، إنه 57 ألف دارس أدوا الامتحانات بدور يوليو 2017 بالبرامج التابعة لكليات التجارة، والزراعة، والآداب، والحقوق، والإعلام، ودار العلوم، ورياض الأطفال، مؤكدًا أن النتيجة متاحة على الموقع الإلكتروني للمركز.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت؛ رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة حريصة على تطوير التعليم المفتوح، وبخاصة فيما يتعلق بنظم الامتحانات وتقويم الطلاب في إطار حزمة من الإجراءات التي سوف تتبعها الجامعة لتقديم خدمة تعليمية متميزة للدارسين بجميع البرامج.

وأكد الخشت، أهمية التعليم المستمر وتطوير برامج التعليم المفتوح وفقًا للرؤية المستقبلية للجامعة، بما يتواكب مع النظم العالمية في التعليم.

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مصراوي Masrawy

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