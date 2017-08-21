رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع وزير الشباب والرياضة

كتب- محمد غايات:

يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، وذلك لبحث عدد من الملفات الهامة.

كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع نقابة المهن الرياضية وذلك بحضور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وذلك لعرض مشاكل النقابة وعرضها على الحكومة يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة لعقد اجتماعات دورية مع عددا من نقابات والموسسات الحكومية.