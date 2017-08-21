رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع وزير الشباب والرياضة
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع وزير الشباب والرياضة
05:02 م الإثنين 21 أغسطس 2017
كتب- محمد غايات:
يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، وذلك لبحث عدد من الملفات الهامة.
كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع نقابة المهن الرياضية وذلك بحضور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وذلك لعرض مشاكل النقابة وعرضها على الحكومة يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة لعقد اجتماعات دورية مع عددا من نقابات والموسسات الحكومية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس الوزراء يؤكد على أهمية دور الإعلام القومي في كافة القضايا الوطنية
-
كرم جبر: انتهاء خطط إصلاح المؤسسات الصحفية القومية بعد 3 سنوات
-
رئيس "المركزي للمحاسبات" يُهدي السيسي درع الاحتفال باليوبيل الماسي
-
خلال لقائه مع رئيس الوزراء.. رئيس "الايكاو" يشيد بإجراءات الأمن داخل
إعلان
إعلان