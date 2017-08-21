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القوات البحرية تتمكن من إنقاذ بلنص صيد من الغرق

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مصراوي Masrawy

القوات البحرية تتمكن من إنقاذ بلنص صيد من الغرق

04:59 م الإثنين 21 أغسطس 2017

القوات البحرية تتمكن من إنقاذ بلنص صيد من الغرق

بلنص صيد

كتب- مصطفى المنشاوي:

تمكنت القوات البحرية من إنقاذ بلنص صيد من الغرق وعلى متنه 5 أفراد مع تقديم الرعاية الطبية والإدارية لهم.

يأتي ذلك في إطار جهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة السواحل البحرية، وبناءً على الاستغاثة الواردة حول إصطدام بلنص صيد مصرى بحاجز الأمواج الغربى على المدخل الرئيسى لقناة السويس.

و صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه إحدى وحدات الإنقاذ التابعة للقوات البحرية لتقديم المعاونة والإنقاذ.

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مصراوي Masrawy

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