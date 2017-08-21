القوات البحرية تتمكن من إنقاذ بلنص صيد من الغرق
القوات البحرية تتمكن من إنقاذ بلنص صيد من الغرق
04:59 م الإثنين 21 أغسطس 2017
بلنص صيد
كتب- مصطفى المنشاوي:
تمكنت القوات البحرية من إنقاذ بلنص صيد من الغرق وعلى متنه 5 أفراد مع تقديم الرعاية الطبية والإدارية لهم.
يأتي ذلك في إطار جهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى على كافة السواحل البحرية، وبناءً على الاستغاثة الواردة حول إصطدام بلنص صيد مصرى بحاجز الأمواج الغربى على المدخل الرئيسى لقناة السويس.
و صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه إحدى وحدات الإنقاذ التابعة للقوات البحرية لتقديم المعاونة والإنقاذ.
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