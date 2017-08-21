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طارق عامر: مبادرة التمويل العقاري لا يطبق عليها ارتفاع فوائد البنوك

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مصراوي Masrawy

طارق عامر: مبادرة التمويل العقاري لا يطبق عليها ارتفاع فوائد البنوك

04:58 م الإثنين 21 أغسطس 2017

طارق عامر: مبادرة التمويل العقاري لا يطبق عليها ارتفاع فوائد البنوك

كتب- محمد غايات:
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن تسدد ما عليها من مستحقات مالية بانتظام سنويا، مشيرا إلى أن هناك أموال من طبيعتها التجديد مثل قرض اتفاق المبادلة مع الصين وقرض بقيمة ٢ مليار دولار من عدد من البنوك الدولية.

وأضاف في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم الاثنين، أن البنوك الدولية طلبت تجديد قرض بقيمة ٢ مليار دولار لمدة ٥ سنوات، لافتا إلى أن شركات البترول الأجنبية يتم دفع جزء من مستحقاتها ولا يوجد طلبات أخرى للسداد الآن.

وأكد عامر أنه لا يوجد متأخرات سداد للشركات الأجنبية، قائلا: "من تقدم من الشركات للحصول على مستحقاته فقد تم دفعها ووصلت قيمتها ١٦٠ مليون دولار".

وحول ارتفاع الفائدة بالبنوك ومدى تأثيرها على مبادرات البنك المركزي مثل مبادرة التمويل العقاري، أوضح محافظ البنك المركزي أن الفائدة لا تطبق على المبادرة.

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