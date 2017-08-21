ملك زغلوك.. أول مصرية ترأس معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة

كتب- محمد قاسم:

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن ملك زعلوك، أستاذ ممارس ومدير معهد الشرق الأوسط للتعليم العالي بكلية الدراسات العليا في التربية بالجامعة اختيرت رئيسًا لمعهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، لتصبح أول رئيس مصري يتم انتخابه لهذا المنصب.

وذكرت الجامعة في بيان صحفي، أن زعلوك كانت أيضا أول امرأة مصرية تنضم لمجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة في 2012، حيث يعد المعهد مؤسسة رائدة في تعزيز فلسفة التعلم مدى الحياة ويقع في مدينة هامبورغ الألمانية.

وقالت زعلوك: "هناك ثلاثة مجالات محورية لعمل المعهد وهي: تعليم الكبار، ومحو الأمية والمهارات الأساسية، كما يتفوق معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة في مجال البحوث والسياسات، كونه غير تقليدي، يدعم المعهد الحكومات في سعيها لمعرفة السياسات التي تحتاجها لتنفيذ التعلم مدى الحياة في الدول القومية."

وأوضحت الجامعة، أن زعلوك قضت سنوات طويلة في مجال التعليم والتمكين من خلال التعلم مدى الحياة قبل ترأسها لمعهد اليونسكو، لافتة إلى أنه بعد حصولها على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية وماجستير في علم الاجتماع، من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصلت على درجة الدكتوراه في علم الانسان الاجتماعي من جامعة هال ودبلوم في التخطيط التربوي من المعهد الدولي للتخطيط التربوي في باريس.

كما عملت زعلوك في عدة مجالس تعليمية، مثل تقرير الرصد العالمي، والمجلس الاستشاري للفتيات، والمجلس التخصصي الرئاسي المصري للتعليم والبحث العلمي.

تميز معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة بالحفاظ على سمعة طيبة في مجال جمع التبرعات على مر السنوات، كما يصدر المعهد واحدة من أكثر الدوريات الهامة في مجال التعليم، وهي International Review of Education، والتي تعد زعلوك أيضا عضوا في مجلس إداراتها.