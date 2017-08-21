بتوجيهات السيسي.. استمرار تدفق الجسر الجوي لنقل المساعدات المصرية لدولة جنوب السودان
بتوجيهات السيسي.. استمرار تدفق الجسر الجوي لنقل المساعدات المصرية لدولة جنوب السودان
04:47 م الإثنين 21 أغسطس 2017
كتب- مصطفى المنشاوي
واصلت مصر تقديم شحنات من المساعدات الانسانية لدعم الاشقاء بجنوب السودان، حيث أعطي الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكريه من طراز "سي 130" وعلى متنها شحنة جديدة من المواد الغذائية المهداة من الشعب المصري الي دولة جنوب السودان.
يأتي ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة، وانطلاقاً من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه اشقائها من دول القارة الافريقية والتضامن والتعاون الكامل معهم من أجل البناء والتنمية ومواجهة المحن والازمات.
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