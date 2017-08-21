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نجيب ساويرس يتضامن مع رئيس وزراء ليبيا المختطف

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مصراوي Masrawy

نجيب ساويرس يتضامن مع رئيس وزراء ليبيا المختطف

04:45 م الإثنين 21 أغسطس 2017

نجيب ساويرس يتضامن مع رئيس وزراء ليبيا المختطف

كتبت- مروة شوقي:

أعلن المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، عن تضامنه مع أسرة على زيدان، رئيس الوزراء الليبي الأسبق، على خلفية استمرار اعتقاله لليوم السابع على التوالي.

وغرد ساويرس، عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلًا: "السيد علي زيدان لازال مختطفًا، يرجى نشر هذه الأخبار عن أسرة السيد على زيدان".
وأعاد مؤسس المصريين الأحرار، نشر تصريح زيدان نجل علي زيدان، الذي أكد فيه عدم وجود مذكرة توقيف صادرة عن النائب العام بحق والده.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الإثنين،عن قلقها البالغ والكبير حيال استمرار اعتقال رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان لليوم السابع على التوالي.

كما أعربت عن استيائها الشديد حيال الصمت المريب ، لمكتب النائب العام والمجلس الرئاسي حكومة الوفاق في مدينة طرابلس إزاء واقعة الاختطاف، مطالبة إياهم بضرورة الإسراع للكشف عن مصير علي زيدان والعمل علي تحديد الأسباب والدوافع وراء اعتقاله واستمرار اخفائه القسري والعمل على إطلاق سراحه.

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