أخبار عاجلة

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه -
سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو) -
العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد -
«الدواء فيه سم قاتل».. «الليرولين والليريكا» أقراص مخدرة تقود للانتحار -
قافلة الخير لجامعة أسوان تصل حلايب وشلاتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

القوات الجوية تدمر 9 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القوات الجوية تدمر 9 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية

04:44 م الإثنين 21 أغسطس 2017

القوات الجوية تدمر 9 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية

أرشيفية

كتب- مصطفى المنشاوي:

نجحت القوات المسلحة، في رصد وتدمير 9 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، ويأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية في تأمين حدود الدولة علي كافة الإتجاهات الاستراتيجية وبناءً علي معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية والاستعداد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية علي الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية على مدار ال 48 ساعة الماضية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية والتعامل معها ، ونجحت القوات في رصد وتدمير 9 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، فيما تقوم القوات بالتعاون مع عناصر حرس الحدود بتمشيط المنطقة الحدودية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية.

وفي توقيت متزامن وبالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بنطاق الجيش الثاني الميداني وجهت القوات الجوية ضربة جديدة استهدفت بؤرة ارهابية شديدة الخطورة تستخدم كقاعدة لانطلاق العناصر التكفيرية وتخزين الاسلحة والعبوات الناسفة أسفرت عن تدميرها بشكل كامل بالقرب من الشريط الحدودي بمنطقة رفح بشمال سيناء.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بتوجيهات .. استمرار تدفق الجسر الجوي لنقل المساعدات المصرية

    أخبار

  • رئيس الأركان يغادر إلى طوكيو لإجراء مباحثات مع مسئولي الجيش الياباني

    أخبار

  • ​وزير الدفاع يبحث مع نظيره السوداني سبل التعاون المشترك بين البلدين-

    أخبار

  • منفذ للسلع التموينية بجامعة عين شمس استعدادًا لعيد الأضحى

    أخبار

إعلان

abee5a049b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حزب المؤتمر يعلن تأييده لترشح السيسي فترة رئاسية ثانية

حزب المؤتمر يعلن تأييده لترشح السيسي فترة رئاسية ثانية

مشايخ "الصوفية" ينفون دعم السيسي رئيسًا مدى الحياة

مشايخ "الصوفية" ينفون دعم السيسي رئيسًا مدى الحياة

أعضاء بـ"الأعلى لمكافحة الإرهاب": الاجتماع الأول للمجلس برئاسة السيسي خلال أيام

أعضاء بـ"الأعلى لمكافحة الإرهاب": الاجتماع الأول للمجلس برئاسة السيسي خلال أيام

شكري يُسلم رئيسة إستونيا رسالة السيسي

شكري يُسلم رئيسة إستونيا رسالة السيسي