القوات الجوية تدمر 9 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية

كتب- مصطفى المنشاوي:

نجحت القوات المسلحة، في رصد وتدمير 9 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، ويأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية في تأمين حدود الدولة علي كافة الإتجاهات الاستراتيجية وبناءً علي معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية والاستعداد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية علي الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية على مدار ال 48 ساعة الماضية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية والتعامل معها ، ونجحت القوات في رصد وتدمير 9 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، فيما تقوم القوات بالتعاون مع عناصر حرس الحدود بتمشيط المنطقة الحدودية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية.

وفي توقيت متزامن وبالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بنطاق الجيش الثاني الميداني وجهت القوات الجوية ضربة جديدة استهدفت بؤرة ارهابية شديدة الخطورة تستخدم كقاعدة لانطلاق العناصر التكفيرية وتخزين الاسلحة والعبوات الناسفة أسفرت عن تدميرها بشكل كامل بالقرب من الشريط الحدودي بمنطقة رفح بشمال سيناء.​