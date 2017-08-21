السيسي يؤكد ضرورة استمرار التعاون مع السودان وتوطيد العلاقات الثنائية

القاهرة - (مصراوي ):

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الفريق أول ركن عوض محمد بن عوف وزير الدفاع السوداني، بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، فضلاً عن سفير السودان بالقاهرة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير دفاع السودان نقل تحيات الرئيس السوداني عمر البشير للرئيس، مؤكداً حرص السودان على تعزيز العلاقات مع مصر ومواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء مختلف القضايا للتصدي للتحديات المختلفة التي تواجه البلدين.

كما أعرب وزير الدفاع السوداني عن تقدير بلاده لدور مصر المحوري في الحفاظ على استقرار الأمة العربية وتعزيز العمل العربي المشترك، مؤكداً أن أمن مصر من أمن السودان وأن مصر هي صمام أمان للأمة العربية بأسرها.

كما أعرب وزير الدفاع السوداني عن تطلع السودان لمواصلة التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين بهدف تجاوز أية عقبات قد تعكر صفو العلاقات المصرية السودانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب خلال اللقاء نقل تحياته للرئيس عمر البشير، مؤكداً على ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وعلاقات خاصة ووثيقة. وأكد الرئيس أن سياسة مصر الخارجية تقوم على مبادئ وقيم راسخة لا تحيد عنها، على رأسها حسن الجوار، وعدم التآمر أو التدخل في الشئون الداخلية للدول، والتعاون من أجل السلام والبناء والتنمية.

وأشار الرئيس إلى ضرورة استمرار العمل على دفع أطر التعاون بين البلدين وتوطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من التنسيق والتشاور المكثف بين الدولتين الشقيقتين، وعدم السماح لأية مشكلات بالتأثير على قوة وتميز العلاقات بينهما.

وذكر السفير علاء يوسف، أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل الارتقاء بالتنسيق العسكري والأمني بين البلدين، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة العسكرية المشتركة، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين على الحدود.