بالصور.. أمن العاصمة يشن حملات لرفع إشغالات الطرق وملاحقة الباعة الجائلين بـ 11 منطقة

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

شنت شرطة مرافق القاهرة حملة مكبرة على الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالعاصمة إثر رصد انتشار عربات مأكولات وباعة جائلين بالإضافة لإعاقة حركة المرور وقيام بعض المقاهي والمحال العامة بإدارة نشاطها دون ترخيص من الجهات المختصة.

استهدفت الحملة السيدة زينب بين مبان الوزارات، وشارع اسوان وميدان الجامع بمصر الجديدة، ومنطقة شيراتون بالنزهة، ومناطق مترو دار السلام، ومدينة نصر، والزيتون، وحلوان، والجمالية والدرب الأحمر.

أسفرت الحملات عن تنفيذ 658إزالة إدارية، و171إشغال طريق، و77تلوث بيئة، و103إدارة محال عامة، ومقاهي بدون ترخيص، و112بائع جائل، و12 شهادة صحية، و4 غلق إداري.

كما نفذت الحملات 6 فض أختام، و14 عربة يد، و12 عربة فول، و24عربة كارو، و20 تروسيكل لبيع الفاكهة، و2فاترينة لبيع المأكولات، و3أستكمال قرارات إزالة.

وقالت مديرية أمن القاهرة في بيان لها إن قطاعات الأمن بالعاصمة تواصل حملاتها على كافة المحاور والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري لكافة شوارع العاصمة.

أضاف البيان أن ذلك يأتي استمراراً لجهود مديرية الأمن في فرض هيبة الدولة وسيادتها وتفعيل التواجد الأمني لإعادة الوجه الحضاري بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوي ميادين وشوارع العاصمة الأمر الذي يساعد في تحقيق السيولة المرورية