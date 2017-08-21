55 حاجًا من محكمة النقض يغادرون السبت المقبل
55 حاجًا من محكمة النقض يغادرون السبت المقبل
04:31 م الإثنين 21 أغسطس 2017
أرشيفية
كتب-طارق سمير:
قدم المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض، التهنئة لحجاج جمعية قضاة المحكمة، وعددهم 55 حاجًا من أعضاء المحكمة وأسرهم.
وطالب "أبو العلا"، في بيان صادر عن محكمة النقض، حصل "مصراوي" على نسخه منه، من الحجاج الدعاء لمصرنا الحبيبة وقيادتها وقضائها الشامخ، وحث أعضاء مجلس الإدارة المرافقين للبعثة الاهتمام بخدمة الحجاج ورعايتهم.
ومن المقرر مغادرة البعثة، صباح السبت القادم على طائرة الشركة الوطنية -مصر للطيران.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إغماء متهم بقضية "اقتحام السجون".. والمحكمة ترفع الجلسة
-
الداخلية تدعم مصلحة أمن الموانئ والأحوال المدنية بكراسي متحركة بمناسبة
-
بعد ضبطه متلبسًا.. هذا مصير رئيس محكمة جنايات الشرقية المتهم بتقاضي
-
الداخلية تعلن تفعيل رقم هاتفي لتلقي استفسارات الحجاج وذويهم
إعلان
إعلان