أخبار عاجلة

بالفيديو.. كيف تنظف نظارتك الشمسية بطريقة صحيحة؟ -
على خلفية اشتباكات "الترجمان".. محام يحرر محضر ضد مسؤولي مكتب التوثيق -
الجنايات تقضي ببراءة حسين سالم ونجليه في قضية غسل أموال -
إضراب مليون من العاملين بالبنوك في الهند احتجاجا على الإصلاحات المقترحة -
محلية "النواب" تناقش مشروع قانون ساحات الانتظار غدًا -
وزير الثقافة: تطوير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بتكلفة 25 مليون جنيه -
سحر نصر: اتفقنا على محاور التعاون الاقتصادي الرئيسية مع فيتنام (فيديو) -
العصار: الصناعة الوطنية العامل الرئيسي لإعادة التوازن للاقتصاد -
«الدواء فيه سم قاتل».. «الليرولين والليريكا» أقراص مخدرة تقود للانتحار -
قافلة الخير لجامعة أسوان تصل حلايب وشلاتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

55 حاجًا من محكمة النقض يغادرون السبت المقبل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

55 حاجًا من محكمة النقض يغادرون السبت المقبل

04:31 م الإثنين 21 أغسطس 2017

55 حاجًا من محكمة النقض يغادرون السبت المقبل

أرشيفية

 

كتب-طارق سمير:

قدم المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض، التهنئة لحجاج جمعية قضاة المحكمة، وعددهم 55 حاجًا من أعضاء المحكمة وأسرهم.

وطالب "أبو العلا"، في بيان صادر عن محكمة النقض، حصل "مصراوي" على نسخه منه، من الحجاج الدعاء لمصرنا الحبيبة وقيادتها وقضائها الشامخ، وحث أعضاء مجلس الإدارة المرافقين للبعثة الاهتمام بخدمة الحجاج ورعايتهم.

ومن المقرر مغادرة البعثة، صباح السبت القادم على طائرة الشركة الوطنية - للطيران.

1

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إغماء متهم بقضية "اقتحام السجون".. والمحكمة ترفع الجلسة

    أخبار

  • الداخلية تدعم مصلحة أمن الموانئ والأحوال المدنية بكراسي متحركة بمناسبة

    أخبار

  • بعد ضبطه متلبسًا.. هذا مصير رئيس محكمة جنايات الشرقية المتهم بتقاضي

    أخبار

  • الداخلية تعلن تفعيل رقم هاتفي لتلقي استفسارات الحجاج وذويهم

    أخبار

إعلان

a28cd6a97f.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خالد الشافعي: القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية

خالد الشافعي: القطاع المصرفي لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية

الدعاء لمصر وشعبها في قداس عيد "السيدة العذراء" بكنائس المنيا

الدعاء لمصر وشعبها في قداس عيد "السيدة العذراء" بكنائس المنيا

«دعم مصر» يقييم آداء رؤساء اللجان النوعية لتحديد مرشحيه بدور الانعقاد الثالث

«دعم مصر» يقييم آداء رؤساء اللجان النوعية لتحديد مرشحيه بدور الانعقاد الثالث

هل تلعب مصر دورًا أكبر في حل الأزمة السورية؟

هل تلعب مصر دورًا أكبر في حل الأزمة السورية؟