55 حاجًا من محكمة النقض يغادرون السبت المقبل

كتب-طارق سمير:

قدم المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض، التهنئة لحجاج جمعية قضاة المحكمة، وعددهم 55 حاجًا من أعضاء المحكمة وأسرهم.

وطالب "أبو العلا"، في بيان صادر عن محكمة النقض، حصل "مصراوي" على نسخه منه، من الحجاج الدعاء لمصرنا الحبيبة وقيادتها وقضائها الشامخ، وحث أعضاء مجلس الإدارة المرافقين للبعثة الاهتمام بخدمة الحجاج ورعايتهم.

ومن المقرر مغادرة البعثة، صباح السبت القادم على طائرة الشركة الوطنية -مصر للطيران.