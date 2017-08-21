«طلق» إعلامية مشهورة بسبب ريم البارودي.. 11 معلومة عن أحمد سعد

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بصوته الدافئ وموهبته الكبيرة استطاع المطرب أحمد سعد أن يصعد على سلم النجومية وشق طريقه في الساحة الفنية فأصبح مميزًا بغناء أغلب تترات الأعمال الدرامية بالإضافة للعديد من الألبومات التى طرحها في تلك الفترة والتى حصدت نجاحا كبيرا عند الجمهور.

في وسط ذلك لم يعرف عن الفنان والمطرب أحمد سعد الكثير ونرصد أبرز المعلومات عنه خلال التقرير التالى..

1- ولد في 21 أغسطس 1981، ويبلغ من العمر 36 عامًا.

2- أصدر ألبومة الأول عام 2003، بعنوان "أشكي لمين"، وتضمن ثماني أغان واشتهر منها إضافة لأغنية الألبوم أغنية "حبيبي روحي"، "يوم واثنين" و"عزيز عيني".

3- شارك بالتمثيل لأول مرة في مسلسل "إحنا الطلبة"، ولكنه توقف عن تكرار تلك التجربة مرة أخري ويقول عنها: "أنا أحب التمثيل ولكنى كنت أرفض دائما التواجد فى الدور الثانى، وانتظرت حتى يأتينى دور أول، ولكن حتى الفيلم الجديد معى أكثر من بطل، وحاليًا أواصل تصوير فيلم آخر بطولة مطلقة لى، ولدى خطة فى السينما ستكون أفلامى لها علاقة ببعضها أعنى فى ذلك أن الفيلم الأول سيكون له علاقه بالثانى وهكذا".

4- تزوج أحمد سعد من الإعلامية لبني بيومي في 2006، ولكن بعد مسلسل "إحنا الطلبة"، بدأت علاقته بـ"البارودي" التى كانت تشاركه في نفس المسلسل، واتهمتها "لبني" وقتها بخطف زوجها منها، وعبرت عن انزعاجها الشديد بعد علمها بوجود علاقة عاطفية تجمعهما، حيث صرحت قائلة: "صدمتي في ريم أكبر من صدمتي في أحمد، فكنت أعتبرها من أقرب صديقاتي، ولهذا لم أغضب من كثرة سهراتهما معا طوال تصوير مسلسل (إحنا الطلبة)، التي كانت تمتد للساعات الأولى من الصباح"، وذلك حسب بعض التقارير الصحفية.

وقالت في إحدي تصريحات أخري: "طُلقت من أحمد ثلاث مرات، كان آخرهم في 24 مايو 2011، شفويا فقط، بعد اكتشافي لفيديو يخونني فيه على موبايله، والطلقة الثانية كانت بسبب خلافات جمعتني بشقيقته، وطلقني في التليفون، وردني في 26 يونيو 2010، بمؤخر صداق 5 آلاف جنيه".



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5- شقيق الفنان عمرو سعد، وتعاونا الثنائي في الكثير من الأعمال سواء الدرامية أو السنيمائية، حيث التقيا في الشريط السينمائي في فيلم "دكان شحاتة" حيث ظهر أحمد سعد بصوته وشارك عمرو سعد بالتمثيل، وقد عادا في مسلسل "مملكة الجبل" و"يونس ولد فضة" و"وضع أمني" ليعانقا الإبداع والنجاح.

6- أصدر ألبومه الثاني عام 2007، بعنوان "وحشتني عيونك"، وقد تضمن اثنتى عشرة أغنية اشتهر منها أغاني "جرحونا"، "كفاية كده"، "كل ليلة" وأغنية "علمني الحب".

7- أثار الكثير من الجدل بحضوره جنازة الفنانة الراحلة ميرنا المهندس الكثير من الغضب، بعدما تداول بعض من رواد مواقع التواصل صورًا له وهو يضحك أثناء الجنازة، وهو ما اعتبره البعض تصرفًا غير لائق.

8- شهدت علاقته بالفنانة ريم البارودى الكثير من الجدل، فبعد إعلان انفصاله عن خطيبته ريم البارودى للمرة الرابعة، بحجة أن أولاده فى حاجة إليه، أعلن الثنائي انفصلهما بشكل رسمي، ولكن عاودت الأزمة في الظهور مرة أخري خاصة بعد ما كشفت "البارودي" أنه على علاقة بالفنانة سمية الخشاب.

9- خرج بعدها أحمد سعد لينفي تلك العلاقة خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "كل يوم" على فضائية " ON E"، قائلًا: "ريم البارودي نشرت شائعة زواجي من سمية الخشاب بحسن نية لأنها كانت تظن ذلك وأرادت أن تبارك لنا، ولكنني تحدثت إليها هاتفيا وأوضحت لها أن هذا لم يحدث بعد، وتربطني علاقة صداقة قوية بسمية الخشاب لأن والدتها صديقة والدتي كما أنها هي من صممت لشقيقتي فستان زفافها".

10- فجرت "البارودي" خلال حلولها ضيفة على برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على قناة "النهار"، مفاجأة معترفة بزواجها رسميا من أحمد سعد، قائلة: "كنت زوجة أحمد سعد على سنة الله ورسوله وتم الطلاق بيننا بشكل رسمي".

وأشارت "البارودي" إلى أنها كانت في التحضيرات النهائية لزفافهما في حفل كبير جداً، ولكن لم يحدث نصيب.

11- لم يعرف كثيرون أن اللبنانية المتحولة جنسيًا رغد سلامة كانت بطلة أحد كليباته وعلق على الأمر، فى لقائه مع الإعلامى خالد صلاح فى برنامج آخر النهار، أنه تفاجأ بعد انتهائه من تصوير فيديو كليب "جيت عليا" أن الموديل التى ظهرت معه هى رجل، وليس فتاة على الرغم من أنها أحلى من هيفاء وهبى.