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«فولفو» تساعد «جيلي» على المنافسة عالميًا

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«فولفو» تساعد «جيلي» على المنافسة عالميًا «فولفو» تساعد «جيلي» على المنافسة عالميًا

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تسعى شركة "فولفو" السويدية مع شريكتها الصينية "جيلي"، لبناء منصة "شاسيه" لسيارات الأخيرة في الأسواق العالمية، وذلك ضمن الإجراءات التي من المتوقع أن تتخذها "جيلي" للمنافسة في الأسواق العالمية.

وبحسب موقع "كار بلوج" الهندي، فإن الشركة الصينية تختبر في الوقت الحالي المنصة الجديدة، أملًا في استخدامها لطرح سيارات جديدة في الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة.

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وتشارك "فولفو" بشكل قوي في عملية تصنيع الشاسيه الجديد، والذي من المتوقع أن يكون كبرى ثمار التعاون بين الشركتين العملاقتين.

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التحرير

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