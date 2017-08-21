«فولفو» تساعد «جيلي» على المنافسة عالميًا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تسعى شركة "فولفو" السويدية مع شريكتها الصينية "جيلي"، لبناء منصة "شاسيه" لسيارات الأخيرة في الأسواق العالمية، وذلك ضمن الإجراءات التي من المتوقع أن تتخذها "جيلي" للمنافسة في الأسواق العالمية.

وبحسب موقع "كار بلوج" الهندي، فإن الشركة الصينية تختبر في الوقت الحالي المنصة الجديدة، أملًا في استخدامها لطرح سيارات جديدة في الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة.

شاهد أيضا

وتشارك "فولفو" بشكل قوي في عملية تصنيع الشاسيه الجديد، والذي من المتوقع أن يكون كبرى ثمار التعاون بين الشركتين العملاقتين.