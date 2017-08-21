«بنتلي» تفاجيء العالم بثلاث نسخ رياضية خارقة في معرض «مونتيري»

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شاركت شركة "بنتلي" البريطانية العملاقة في المعرض الأسبوعي "مونتيري" في الولايات المتحدة الأمريكية، بعرض 3 إصدارات جديدة.

وبحسب موقع "كارز" المتخصص في السيارات، فإن الموديلات الثلاثة هي عبارة عن نموذج لسيارتها الرياضية الخارقة "كونتننتال"، ومفهوم اختباري لسيارة رياضية تتكون من 12 سرعة، بالإضافة إلى نسخة متطورة من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "بنتايجا" الشهيرة.

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وبدا واضحًا في المعرض الدولي، اللمسة التقنية التي أعلنت الشركة البريطانية عزمها إضافتها بشكل رئيسي في موديلاتها وإصداراتها الجديدة على مدار السنوات المقبلة، والتي تمثلت في اهتمام واضح بشاشات العرض وإمكانات المحرك الرياضية وغيرها.