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تعرف على السيارة الأغلى في تاريخ بريطانيا

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تعرف على السيارة الأغلى في تاريخ بريطانيا تعرف على السيارة الأغلى في تاريخ بريطانيا

التحرير

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احتلت سيارة شركة "أستون مارتن" البريطانية العريقة "DBR1”، صدارة قائمة أغلى السيارات التي صنعت في بريطانيا، بعد أن تم بيعها بسعر 22 مليون دولار.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن السيارة التي تم إنتاجها لأول مرة في خمسينات القرن الماضي، وصل سعرها في الوقت الحالي في المزادات العلنية إلى 21.8 مليون دولار، وهو ما يعني تربعها على عرش أغلى سيارة بريطانية في التاريخ.

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وتحتل سيارة "فيراري" الإيطالية "250GTO” صدارة قوائم السيارات الأغلى على الإطلاق في بريطانيا، بعدما تم بيعها بسعر 38 مليون دولار خلال عام 2014.

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التحرير

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