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تطور جديد في فضيحة «فولكس فاجن» يصعب موقفها

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تطور جديد في فضيحة «فولكس فاجن» يصعب موقفها تطور جديد في فضيحة «فولكس فاجن» يصعب موقفها

التحرير

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كشفت التحقيقات المتعلقة بفضيحة معدلات الانبعاثات الخاصة بشركة "فولكس فاجن" الألمانية، وما يتبعها من مؤسسات وعلى رأسها "أودي"، أن مسؤولي تلك الكيانات كانوا على دراية بخداع سياراتها الديزل لأجهزة قياس معدلات الانبعاثات.

ووفقًا لصحيفة "إيريش تايمز" الأيرلندية، فإن مسؤولي الشركات الألمانية كانوا على اطلاع بأساليب الخداع التي تتبعها بعض الإدارات الخاصة في مؤسساتها لخداع أجهزة قياس معدلات الانبعاثات منذ ما يزيد عن 9 أعوام.

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وتتنافى نتائج التحقيقات الأولية مع إدعاءات شركات السيارات العملاقة التي ورد ذكرها في قائمة الفضيحة، والتي أكدت في وقت سابق عدم درايتها بتلك الأساليب وأن بعض الموظفين كانوا السبب الرئيسي في تلك الواقعة.

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التحرير

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