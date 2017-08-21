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«مرسيدس» تكشف عن أحدث إصداراتها من السيارات الكهربائية

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«مرسيدس» تكشف عن أحدث إصداراتها من السيارات الكهربائية «مرسيدس» تكشف عن أحدث إصداراتها من السيارات الكهربائية

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كشفت شركة "مرسيدس" الألمانية العملاقة، عن مفهومها الاختباري الجديد لسياراتها الكهربائية الخالصة التي تنتمي للطراز المكشوف "كابورليه".

وبحسب مجلة "أوتو إكسبريس" البريطانية، فإن الشركة الألمانية كشفت عن المفهوم الجديد خلال أسبوع مونتيري الخاص بالسيارات الخارقة والجديدة، والذي يمثل أحد أهم وأشهر المحافل الدولية الخاصة بالسيارات في العالم.

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وقدمت الشركة الألمانية نموذجًا جديدًا ومغايرًا لإنتاجها من السيارات الكهربائية التي تنتمي للطراز "كابورليه"، والذي يلقى شعبية كبيرة لدى بعض الشرائح الخاصة في جمهور السيارات، مشيرة إلى أن النموذج الاختباري يمتلك محركًا بقوة 750 حصان.

 

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