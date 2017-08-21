معركة في انتخابات «إسكان النواب» وصاحب مقترح تعديل الدستور يترشح على منصب الوكيل

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توقعات قوية بأن تكون انتخابات لجنة الإسكان بمجلس النواب، هي الأكثر سخونة، مع بداية دور الانعقاد الثالث، لما تشهده من منافسة بين النائب معتز محمود، رئيس اللجنة السابق، مواجهة علاء والي، رئيس اللجنة الحالي.

وبحسب مصادر باللجنة فإن تربيطات قوية يقوم بها والي ومحمود، وأن كل منهما يجهز أجندة مختلفة لأعمال اللجنة، قد تحميل رؤي مختلفة حول قانون واحد، وأن قانون "الإيجارات القديمة" يأتي علي أولوية النائبين، وسيقوموا بعرض وجهة نظر كل منهم في كيفية معالجته تشريعيا.

كما أن مقعد الوكالة لن يقل سخونة علي رئاسة اللجنة، بعدما أعلن النائب الذي تقدم بطلب التعديلات الدستورية إسماعيل نصر الدين ترشحة كوكيل للإسكان أمام النواب عبدالوهاب خليل وكيل اللجنة الحالي ومحمد إسماعيل العضو البارز باللجنة.

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وتجري وقائع الانتخابات المرتقبة علي المناصب باللجان النوعية والبالغ عددها 25 لجنة، طبقا للمادة رقم 42 من اللائحة الداخلية للمجلس، بأن تجرى الانتخابات بمقر اجتماع كل لجنة، ويرأس اجتماع كل لجنة أكبر الحاضرين سنا ويتولى أمانة سرها الأصغر سنا، على أن يكون الرئيس وأمين السر من غير المترشحين.

وتلزم اللائحة النواب أن يقدموا طلبات الترشيح كتابة باسم رئيس المجلس، وتسلم لرئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، وإن لم يتقدم العدد المطلوب لانتخابات اللجنة النوعية يُعلن فوز المترشح الوحيد بالتزكية، على أن يدلى كل عضو برأيه في اللجنة التي أبداها كرغبة أولى.

وفى حال ترشح كل أعضاء اللجنة، تؤجل الانتخابات فى تلك اللجنة إلى حين انتهاء إحدى اللجان الأخرى من انتخاباتها، وينتدب رئيس المجلس عضوين منها للإشراف على انتخابات اللجنة الأخرى.