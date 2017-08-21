نقيب الصحفيين: مصر تتقدم في مؤشر الشفافية على مستوى العالم

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قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن مصر تتقدم في مؤشر الشفافية على مستوى العالم بالإضافة إلى دورها في مكافحة الفساد.

وعن الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد سلامة، خلال مداخلة هاتفية بقناة "cbc extra" أن الجهاز قام بدور كبير خلال الفترة الأخيرة في منع الفساد داخل أروقة المال العام.

أضاف سلامة: "المستثمرين يقبلون على مصر لشعورهم بالأمان على استثماراتهم"، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يمنع الفساد داخل الأروقة الحكومية ويضبط الأداء الحكومى ويراقبه".

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وطالب نقيب الصحفيين، بضرورة وجود تواصل بين الجهاز المركزي للمحاسبات وبين النيابة الإدارية فيما يتعلق بالتقارير التي يصدرها الجهاز.