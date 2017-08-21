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أول رد من إلهام شاهين على تفجير «دمشق الدولي»

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أول رد من إلهام شاهين على تفجير «دمشق الدولي» أول رد من إلهام شاهين على تفجير «دمشق الدولي»

التحرير

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قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها حضرت معرض دمشق الدولي، وغادرت دمشق قبل حدوث الانفجار، الذي وقع خلال فترة المعرض، لكنها كانت قد توجهت فى تلك الأثناء إلى لبنان.

وأضافت شاهين، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، بالإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "صح النوم"، المذاع على قناة "ltc": "الشعب السوري سعيد بعودة الحياة مرة أخرى لدمشق، الموضوع لا يتعلق بالمعرض فقط، لكنه إعلان لعودة الحياة الطبيعية".

وذكرت أن سوريا سوف تعود لوضعها مرة أخرى وتعيد بناء نفسها.

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وأوضحت أن جماعة الإخوان يهاجمونها كثيرا، لأنهم جماعة الشر ويعرضون آراءهم بطريقة غريبة وشاذة، متابعة: "حتى لو فيه اختلاف في الرأي بس لازم الاختلاف بشرف وأخلاق".

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التحرير

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