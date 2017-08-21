إحالة 170 طبيبًا وإداريًا بمستشفى المحلة العام إلى النيابة الإدارية (صور)

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أحال المحاسب أحمد عبد السميع، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، 170 إداريًا وطبيبًا بالمستشفى العام للتحقيق بالنيابة الإدارية، بسبب إهمالهم الوظيفي وتزويغهم أثناء فترات العمل المسائية، ما تسبب في تعدد شكاوى المواطنين والمرضى.

جاء ذلك عقب جولة مفاجئة للمسؤول، لمراقبة سير العمل داخل قطاعات المستشفى، وملاحظة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بمختلف الأقسام.

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ولاحظ رئيس المدينة غياب وتزويغ ما يقرب من 170 طبيبًا وإداريًا وفنيًا، وكذلك التمريض، فقرر إحالتهم للنيابة الإدارية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية.